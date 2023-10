Azt mondja, puhánykodást senki se várjon tőle a Sztárboxban, csak kőkemény ütéseket, vasöklöt.

Néhány nappal ezelőtt egy sajtótájékoztató keretein belül derült ki, hogy ifjabb Schobert Norbert lesz Istenes Bence ellenfele a Sztárbox című műsorban, a műsorvezető pedig nem habozott: a bejelentést követően egyből az edzőterembe sietett, hogy a felkészülést már riválisa ismeretében folytathassa. Fel is ragasztotta a Farm VIP korábbi győztesének fotóját a bokszzsákjára, úgy püfölte azt kíméletlenül, majd kijelentette azt is, hogy Schobertet kemény ellenfélnek tartja, aztán előre elnézést kért a fiatalember szüleitől a verekedésért.

Ilyen és ehhez hasonló dolgok miatt be is indult egy verbális adok-kapok Istenes és Schobert edzője között. Az üzengetés vasárnap este az Instagramon, egy videóval folytatódott, melyben Istenes kissé felpaprikázva elmondta:

Nagyon felcseszték az agyamat, lehet, hogy ez már amiatt van, mert túlteng bennem a tesztoszteron.

Posztjával azt szerette volna tisztázni, mi is az a tisztelet, ezért többek között azt is kifejtette, hogy amióta bejelentették a műsort, vicces tartalmakkal szórakoztatja követőit, melyekről úgy gondolja, nem bántó jellegűek.

„A sajtótájékoztatón, mikor felhívtak a színpadra, bejelentették, hogy Schobert Norbika lesz az ellenfelem, akkor elmondtam, hogy én nagyon tisztelem a Norbit, komoly ellenfélnek gondolom, egyébként a szüleit is bírom, tényleg így van, emberileg se velük, se a Norbikával nincs bajom, soha nem akarnám megbántani őket. […] És megint volt egy kis szurka: felvittem a színpadra egy széket, odaadtam a Norbikának, és mondtam, gyakorolja a csücsülést, le fogom csücsültetni a mérkőzésen. Aztán kitette a Sztárbox is a párosításokat, és a poszt alá az én mesterem, a Tóth Tomi bekommentelte, ő már sokat kesztyűzött velem, tudja, mit fog érezni Norbika, kitartást kíván. Na, itt szakadt el a cérna Norbika mesterénél, Hidvégi Gyurinál, hogy na most már minden határt átléptünk, ez már nagyon tiszteletlen a szülőkkel, vele, mindenkivel szemben” – mesélte felpaprikázva Istenes.

Kérdezem én: elkezdődik most egy sajnáltató kampány, hogy jaj, szegény Norbika? Meg majd megkérnek engem, légyszi, ne üss erőseket, inkább csak kis kokikat adjál neki? Meg hát majd vigyázzunk az ő kis lelkivilágára, ne mondjunk durva dolgokat? Nem is mondtunk semmi durva dolgot! Kicsit szedjék már össze magukat!

– vetette fel a kérdést a The Voice műsorvezetője.

„Év eleje óta kőkeményen edzünk, mert komolyan vesszük az ellenfeleket. Hogy szanaszét veretem a fejemet, hogy a legdurvább fájdalmakon mentem keresztül, hogy ne a ringben találkozzak ezzel. Az pedig, hogy fél viccel videókat készítek, abban szerintem nincs semmi tiszteletlen” – magyarázta, hozzátéve:

Egy dolog biztos. Ilyen píszí megfogalmazásokat, lelkizéseket és puhánykodást ne várjatok tőlünk, tőlünk kőkemény ütéseket várjatok, vasöklöt! Ezt várjátok! Norbika, ez nagyon fog fájni.

Istenes arról is beszélt, hogy tisztában van azzal, hogy Schobertnek olimpiai szintű felkészülésben van része.

„Ha Norbika tényleg akkora boksztehetség, amilyennek mondja az edzője, és kiüt majd engem, én leszek az első ember, aki gratulál neki. Ott leszek, ha megy az olimpiára, drukkolni fogok neki, de addig ne számítsatok puhánykodásra.”

(via RTL, 24.hu)