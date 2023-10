Prézli ezennel háztulajdonos lett.

Fotó: RTL

Rajonganak az Instagram-felhasználók azért a kutyás fotóért, amelyet Horváth Gréta tett közzé a platformján. Az Ázsia Expressz korábbi győztese az örökbefogadott ebéről, Prézliről posztolt, akit kivételes ajándékkal, egy kertvárosi kutyaházzal lepett meg. Az influenszer úgy véli, kijárt már a kutyájának egy ilyen rezidencia, de a házi kedvenc szettje sem utolsó.

„Eljött ez a napi is, sok év elteltével. A kutyám, Prézli ezennel igazi háztulajdonos lett. Budapest legvagányabb kertvárosában találta meg számításait. Amikor őt örökbe fogadtam, egy szomorú, bánatos kutya volt. Erdőben szülte az anyukája, kóborolt már gyerekkorában is. Majd menhelyre került, két ilyen intézményben is élt. Jött egy kacifántos napom és egy bátor sugallatom, ami megfordította a sorsát, és az enyémet is. Ő lett az én kutyám, aki azóta is a világ leghálásabb, legbújósabb kutyája. Igazán kijárt már neki nem csak egy tákolmány házikó” – vélekedik az influenszer.