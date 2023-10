A Z-generáció Királya.

Elismerően nyilatkozott Azahriahról Zámbó Szebasztián, Zámbó Jimmy középső gyermeke. A férfi a Ripost megkeresésére elárulta, egy ideje már figyelemmel követi az énekes munkásságát, aki édesapja egyik számát, az Egy jó asszony mindent megbocsát című slágerét is feldolgozta.

„Elárulom, akkor lopta be magát a szívembe. Csak a szöveget hagyta meg, s bár az új dal stílusa tőlem távol áll, mégis jó érzés hallgatni. Na meg látni, hogy hogy őrjöng a közönség, mikor előadja. Őszintén szeretném, hogy Apu más dalait is feldolgozza, hiszen ezáltal megismerteti a fiatalokkal a Jimmy-számokat, amiknek nem szabad feledésbe merülniük” – mesélte Zámbó, szerinte azonban nem csak ez az egy dolog köti össze a két zenészt.

„Látok párhuzamot a karrierjük között: Apu is ugyanazt élhette át, mint most Azahriah. Az 1990-es években Apu is a semmiből robbant be, különösebb támogatás nélkül.

A nagy népszerűség persze sok iriggyel is jár, pedig nem tudom, hogyan lehet belekötni a munkásságába.

Csak úgy mint most Azahriah, Apu is saját nótákat írt és komponált. 1998-ban a 16 ezer férőhelyes Sportcsarnokot kétszer is megtöltötte gyors egymásutánban. Persze, a Puskáshoz képest ez kisebb szám, de abban az időben ez jóformán egyedülálló teljesítménynek számított."