A modell szerint következő táncuk lett volna az igazi áttörés.

A Mokkában kezdte a hétfő reggelt Sydney van den Bosch és Ádám Csaba, a Dancing with the Stars szombati kiesői. A modell a múlt héten meglehetősen súlyos sérülést szerzett a felkészülés alatt, de ennek ellenére végtelenül sajnálja, hogy ilyen hamar, a második adás után véget ért számukra a verseny.

„Még most sem dolgoztuk fel, kicsit úgy érzem, hogy ilyen beteljesületlen az egész vágy, amit én a Dancing with the Stars felé éreztem. Készen volt már néhány további koreográfiánk, és ez a mostani hét, ez lett volna szerintem és Csaba szerint is az áttörés” – kezdte szomorúan van den Bosch, majd elárulta, kortárs produkcióval készültek, ami mindkettőjük szerint nagyon jól ment a szépségkirálynőnek.

„Ez a harmadik adás lett volna a legjobb, a legerősebb” – mondta Ádám. A páros hozzátette, így is szeretnék majd megmutatni táncukat a nézőknek.

Szerintük hiába tűnt „megúszósnak” a mostani produkciójuk, a zene ennyi elemet engedett meg nekik, de a zsűritől is jól esett volna egy pici plusz bíztatás, támogatás a pontszámok terén.

„Most nagyon-nagyon szigorúak. Ez egészen más, mint az eddigi évadokban, az első adásokban tényleg nem is nagyon fognak többet adni, mint 8-9 pont. Mi egy picit reménykedtünk abban, hogy egyel jobbat kapunk, mint az előtte lévő héten” – árulta el a tévés.