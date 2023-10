Wow!

Nem egy, nem kettő olyan külföldi hírességről tudni, aki nem csinál titkot abból, mennyi pénz ütötte a markát egy-egy filmért cserébe; vannak, akik keveslik a fizetésüket, mások azt is világgá kürtölik, hogy nem szabnak határt költekezéseiknek –úgy vélik, nyugodt szívvel megvehetnek bármit, mert van miből. Minden bizonnyal az utóbbi sztárok táborát erősíti Owen Wilson is, akinek a pályafutása során sokszor elég volt egyetlen, rövidke szót kimondani ahhoz, hogy egy vagyont keressen.

Az 54 éves amerikai színész ikonikussá vált szava a „Wow!” (magyarul: hűha) lett, amely több filmben is elhangzott tőle, sőt: az Unilad szerint Wilsonnak nincs is olyan filmje, melyben ne mondaná ki legalább egyszer. 2019-ben valaki ki is számolta, mennyit kaphatott ezért a varázsszóért.

Mint írják, a színész 2019-ig összesen 47 filmben tűnt fel. Egy-egy moziban átlagosan 3500 szót mondott ki, miközben karrierje során 217 838 000 dollárt (79,11 milliárd forintot) keresett. Ebben a 47 filmben Wilsontól összesen 102-szer hangzott el az, hogy „Wow!”. Úgy tudni, wow-onként körülbelül 1324 dollárt (forintot) kapott, azaz az Unilad szerint összesen 135 072 dollárt (49 millió forintot) kereshetett ezzel az egy szóval.

Ebben a videóban szerepel az összes jelenet, melyben Wilson azt mondta: „Wow!”.