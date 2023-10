Szinte felismerhetetlen ezen a régi felvételen.

„Régi szép idők” – ezzel a hashtaggel tette közzé családja hivatalos Instagram-oldalán péntek délután Ördög Nóra azt a videómontázst, amelyen versenytánc közben látható. A nosztalgiavonatra felülő műsorvezetőnő minden bizonnyal nem csupán azért osztotta meg ezt a régi emléket, mert a Dancing with the Stars harmadik élő adása következik, hanem feltehetően azért is, mert sokan megkérdőjelezik, hogy mi jogon foglal helyen a táncos showműsor zsűrijében.

A tévénézők közül vannak, akik nem tudják, hogy a kétgyermekes édesanya nem hiába zsűrizik, ugyanis életének hosszú éveken keresztül szerves része volt a versenytánc.

Holnap (azaz szombaton – a szerk.) újra mindenki táncol... én pedig nosztalgiázom!

– írta ki Ördög Nóra, akit követői elhalmoztak dicséretekkel.

„Sok az irigyed Nóri, pedig »csak« utánozniuk kéne téged! Ilyen az, amikor a szépség, a tehetség és a szorgalom találkozik!”

„Nem véletlenül vagy zsűritag ! Gyönyörű vagy.”

„Kellett is ez a videó, mert sokan megkérdőjelezik, hogy milyen jogon ülsz a zsűriben és osztod az észt... hát ilyen jogon...” – írták páran.