Kár, hogy csak eljátszotta, milyen egy ilyen helyen dolgozni.

Charlie D'Amelio és húga, Dixie azok után váltak az Egyesült Államok legnépszerűbb influenszereinek egyikévé, miután a TikTokon futótűzként kezdtek terjedni különböző szórakoztató tartalmaik.

A nagyobbik D'Amelio tavaly még a Dancing with the Starsban is feltűnt, minek köszönhetően sikerült egy kicsit földreszálltabbnak tűnnie. Vélhetően ez volt a terve legaktuálisabb akciójával is, amikor beállt a Wallmart egyik kasszája mögé,

a baj csak az, hogy a 19 éves influenszer valójában nem dolgozott, csak kiparodizálta az alkalmazottakat.

Mindennek köszönhetően igazi gyűlölethullám indult az X-en az idősebbik D'Amelio ellen, a kommentelők nem értik, mi értelme volt a videónak, főleg azok után, hogy nála nagyobb sztárok (például Lana Del Rey), már többször is megmutatták, hogy számukra nem piszkos a munka.