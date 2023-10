Egy halloweeni buliban járt pórul.

Hosszú sorokkal és egy csokornyi fotóval jelentkezett a Facebook-oldalán Bódi Sylvi, aki a napokban Balira utazott. Az egykori modell azokat a képeket osztotta meg rajongóival, amelyek egy halloweeni buliban készültek: míg Bódi gésának öltözött – egy áttetsző ruhába bújt –, addig barátnője Barbie babának. A parti azonban nem telhetett felhőtlenül, hiszen az egykori modellt meglopták.

„Bali – Halloween party – rendőrség. Nagyjából ez a három szó jellemzi az első Balin töltött napomat… Kata barátnőmmel nagy lelkesen készülődtünk a Savayában tartott halloweeni buliba. Ő horror-Barbie-nak és meg szexi gésának öltöztem. A beach clubba érkezvén gyönyörködtünk a kosztümös verseny győzteseiben, csodálatos kreálmányokat tudnak a balinéz emberek készíteni!

– mesélte.

Nem csupán Bódi Sylvi járt pórul azon az éjszakán, hanem a baráti köréből több ember is.

„Próbáltam nézni, hogy ki lehetett, de csapatban csinálhatták profi zsebtolvajok, mert háromfelé széledtek szét a táncoló tömegben. Semmit nem lehetett tenni, mint jelenteni a securitynak, meg később a rendőrségen. Mindkét helyen mondták, hogy ez sajnos elég gyakran fordul elő mostanság... Nagyon szomorú ez, már maga a tény is, hogy emberek lopnak... Egy csomó bosszúságot okozva ezzel azoknak, akiktől eltulajdonítják a telefonjaikat, hiszen manapság a fél életünk a telefonban van. Személyes dolgok, banki ügyek, levelezések, fotók, videók... Értem én, hogy iCloudból vissza lehet tölteni, de akkor is! Egy csomó idő megy el ezek intézésével.

Nemcsak én jártam ilyen pórul, a baráti körünkben több embernek is ellopták a telefonját ezen az éjszakán. A Savayában is, meg Canguun is más nagy klubokban. Tanulván a dologból óvva intek minden Balira utazó turistát, hogy felelőtlenül letegye bárhova a telefonját.