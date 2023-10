Imádni való képeken látható, ahogy egy oroszlánkölyök vidáman lengedezve nézelődik ki édesanyja szájából. A nőstény oroszlánnak gyakran kell gondoskodnia arról, hogy kicsinyei ne mászkáljanak túl messze az élőhelyükről, ugyanis ekkor még számos veszély leselkedik rájuk, ellentétben felnőttkorukkal.

Az oroszlánkölykök rendkívül gyorsan fejlődnek, 10-15 napos korukban már járni is képesek. Bár nem is sejtik, de a játékosságuk megtanítja őket arra, hogyan fogják el a zsákmányt, miként dolgozzanak össze egymással, és fejleszti az önbizalmukat is. Ezeket a csodás felvételeket Tapan Sheth természetfotós készítette az indiai Gudzsarátban.