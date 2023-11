Nehezen egyezteti össze magánéletével a karrierjét.

Pápai Joci az utóbbi időben pályafutása legsikeresebb időszakát éli, hiszen sorra jelenteti meg dalait, illetve a tévénézők a TV2 Sztárban Sztár leszek! és a Zsákbamacska című műsorában is láthatják hétről hétre. Az énekes a most story.hu-nak adott interjút, melyben elárulta, hogyan élte meg az elmúlt időszakot a 2017-es Eurovíziós Dalfesztiválon való szereplése óta.

„Most már kezdem elhinni, hogy valamit jól csinálok. Hat év telt el az első sikerek óta, de visszagondolva, mégis olyan, mintha azóta csak hármat aludtam volna.” – kezdte Pápai, aki elismerésnek érezte, hogy nyáron koncertet adhatott a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon, ami egyfajta megújulást hozott számára.

– magyarázta az énekes, akiben sokszor felemás érzelmek fogalmazódnak meg hivatásával kapcsolatban:

Mint mondta, kétgyermekes édesapaként jelenleg a legnehezebb a karrierjét összeegyeztetni magánéletével. Lelkiismeret furdalása abból adódik, hogy tudja, vannak a pályafutásának komoly áldozatai, még ha az sosincs kimondva vagy szóvá téve.

Az az idő, amit nem tudtam a szeretteimmel tölteni, már nem jön vissza soha. Erre csak most jövök rá igazán, amikor a lányom már 18 éves, és nem akar velünk jönni nyaralni. Nehéz helytállni az élet minden területén egyszerre. Az én esetemben talán azért is, mert későn tudtam megélni az álmaimat, és ezért van is még bőven tennivalóm. Ezt nekem így dobta tehát a gép, és ebből kell kihoznom a maximumot.