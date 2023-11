Alaposan megtervezte az edző.

Mint arról mi is írtunk, Shane Tusup és barátnője, a többszörös fitneszbajnok Nagy Viktória Zoé csütörtökön délelőtt osztották meg a közösségi médiában, hogy eljegyezték egymást. Tusup és kedvese most a Mokka vendégeként meséltek az eljegyzés pillanatáról. Mint kiderült, az amerikai sztáredző számára másfélév után nem is volt igazán kérdés, hogy megkérje barátnője kezét, ez természetes módon adódott.

Már több mint egy éve együtt vagyunk, közel másfél éve, és annyira jól passzolunk egymással, és a reflektorfény nélkül is nagyon jól éreztük, hogy hogyan tudunk nőni a kapcsolatban, úgyhogy nagyon magától értetődő volt. Nem volt igazán kérdés, hogy most eljegyezzük-e egymást vagy sem. Hanem az volt a kérdés, hogy hogyan legyen szép, különleges pillanat, ami mindig emlékezetes marad

– magyarázta az edző.

Tusup választottja azt is elárulta, hogy abszolút nem bánja a sztáredzővel járó nyilvánosságot és felhajtást, mivel alapvetően eddig is a média világában mozgott, igaz, a kamera túloldalán. Magára lánykérésre egyáltalán nem számított, ezért nagyon meglepődött, mikor párja a Gellért-hegy tetején letérdelt előtte. Utólag világossá vált számára is, hogy minden pontosan meglett tervezve, amiről édesanya szintén tudott, de ügyesen őrizte a titkot.

Az első randink volt a Citadellán. Elmentünk sétálni, utána pedig vacsorázni. Most pedig azt mondta nekem, azon a napon, hogy egy ginkóstolóra kell mennünk a Citadellára. Közben öt perccel előtte hívta az üzleti partnere, hogy ezt lemondták. És nem is értettem, hogy miért nem ideges. Üzletről van szó, ilyenkor már ideges szokott lenni. De nem baj, felmegyünk, sétálunk. Mondtam, meglepően nyugodt, de oké, sétáljunk.

Elkezdtünk sétálni, naplemente volt, és valahogy feljöttek ezek, hogy nyilván az első randi is itt volt, és hogy mennyi mindent éltünk át együtt. Szó szerint nem tudnám visszamondani, mert elkezdett folyni a könnyem, attól, hogy ilyen szépeket mondott. És akkor hirtelen csak láttam, hogy letérdel, és annyit tudtam kérdezni, hogy »tényleg?«” – árulta el Nagy Viktória Zoé.