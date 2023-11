Ilyen az igaz szerelem.

Mióta egy párt alkot Ben Affleckkel, teljesen kivirult Jennifer Lopez. Az 54 éves popdíva maga is érzi, hogy pozitív hatással volt rá, hogy az Oscar-díjas színész visszatért az életébe: szebbnek látja magát, és az önbizalma is megnőtt. Saját bevallása szerint ez nem volt elmondható róla abban a közel húsz évben, amikor Affleckkel külön voltak.

Végre elérkezett az a pont az életemben, amikor szeretni tudom minden egyes porcikámat. Minden részemet, a testemet, a hangomat, a döntéseimet, és még a hibáimat is. Mindezek tettek engem azzá, aki most vagyok. Ben szeretné, ha végre megérteném, milyen értékes is vagyok