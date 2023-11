Felpörögtek az események.

Fotó: Twitter

Virálissá vált az interneten egy 37 másodperces videofelvétel, amelyen az látható, ahogy egy ideges férfi kiugrott az autójából a piros lámpánál, hogy egy másik sofőrt alaposan leteremtsen. A bizarr közúti incidenst megörökítő videó az ausztráliai Victoria államban készült, ám azt nem lehet tudni, mi késztette a piros Volkswagenben ülő fiatalembert arra, hogy kiszálljon a járműből, majd vérben forgó szemekkel, mutogatva a másik autóshoz siessen.

A fekete ruhás férfi arra biztatta a másik sofőrt, hogy szálljon ki, majd a járműhöz érve az oldalsó ablaknál kopogtatva tovább magyarázott idegesen. Aztán, amilyen gyorsan az autóhoz ért, olyan gyorsan menekülőre is fogta a dühős sofőr, nem véletlenül: váratlanul két rendőr jelent meg a helyszínen, ezért jobbnak látta, ha elszalad onnan. A videó itt véget is ér, az internetezőknek azonban elég volt ennyi is ahhoz, hogy jót szórakozzanak.

Well that escalated quickly pic.twitter.com/cSTJ7QX4MA — Dash Cam Owners Aus (@DashCamOwnersAu) November 4, 2023

Sokak szerint minden pénzt megér az a látvány, ahogy visszaszaladt az autóhoz.

(via LadBible)