Vasárnap este lezajlott a Sztárbox második negyeddöntője, melynek során Dobos Evelin és Sáfrány Emese, Brasch Bence és KKevin, valamint Istenes Bence és ifjabb Schobert Norbert csapott össze a ringben. Ahogy az Index beszámolójából is kiderült, a bírók egyhangú pontozása alapján a hölgyek közül Dobos Evelin került ki győztesen. Elsőként a Ripost írt arról, különféle kommentekre hivatkozva, hogy miután a két női versenyző eltérő fejvédőt viselt – Evelinén szemvédő is volt, Emese védőfelszerelésén viszont nem –, nem volt igazságos a mérkőzés.

Az ügyben most a műsor szakmai supervisora. Kovács Kokó István is megszólalt, tisztázva, hogy vajon a fejvédők közötti különbség befolyásolhatta-e a mérkőzés alakulását.

A fejvédő semmiféle extra előnyt nem hordoz, olyat nem tud, hogy megnyerje a mérkőzést, olyat sem tud, hogy többet üssön, mint a másik. Ha valaki elveszti a mérkőzést, kereshet valamilyen kifogást, de ez gyenge kifogás, inkább csak azt eredményezi, hogy azt gondolja róla az ember: rossz vesztes

– nyilatkozta az olimpiai, világ- és Európa-bajnok sportoló az rtl.hu-nak, hozzátéve:

Ezt a mérkőzést Dobos Evelin azzal nyerte meg, hogy többet ütött és talált.

A Sztárbox indulása előtt pontosan meghatározták a mérkőzések szabályait, amibe beletartoztak a védőfelszerelések is. A női versenyzők fejvédőt is kaptak – ez egyébként az előző adásban is így volt –, de mivel többen jelezték, hogy nem elégedettek vele, mindannyiuknak engedélyezték, hogy válasszanak maguknak olyan fejvédőt, amilyen kényelmes számukra – írja az rtl.hu. A portál szerint Dobos Evelin szemét megműtötték, ezért a rajta látott fejvédőn egy szemvédő plexi volt. Ez egyáltalán nem akadályozta meg Sáfrány Emesét abban, hogy megüsse, ellenben Evelin dolgát sokkal jobban megnehezítette.