A fitneszguru elárulta, rekordrövid ideig tartott a frigyük exével.

A Beköltözve Hajdú Péterhez következő vendége Schobert Norbert lesz, a pénteken érkező YouTube-adáshoz pedig most egy kis kedvcsináló előzetest is közzétett a műsorvezető Instagram-oldalán. Ebből többek közt kiderül, hogy élte meg súlyos betegségét és anyagi veszteségeit a fitneszguru, de magánéletéről is őszintén mesélt.

Az első feleségedről miért nem beszélsz soha? Merthogy az nem a Réka volt

– kérdezett bele a témába a műsorvezető.

„Privát szférája van. Civil teljesen. Egyébként aerobikozik, tánctanár, tök ügyes, szép nő. Két évig jártunk, és három napot voltunk házasok. Egy nap után elköltöztem otthonról” – vallotta be Schobert, aki Hajdú kérdésére tisztázta, kapcsolatuk nem Rubint Réka miatt ért véget.

„Nem passzoltunk össze, ez az igazság.”