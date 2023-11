Sokakat meghökkentett ezzel.

Amikor csak teheti, tejben-vajban füröszti édesanyját Dwayne Johnson, aki szeretett szülője születésnapi bulijának is megadta a módját. A pankrátorból lett színész anyukája, Ata Fitisemanu Maivia a napokban, pontosabban október 25-én töltötte be 75. életévét, e különleges évforduló alkalmából pedig bulit is rendeztek az idős asszonynak. Az ünneplésről több videó is készült, melyek közül egyet a Szikla becenevű színész meg is osztott az Instagram-oldalán.

Mivel nem egy hétköznapi, gyertya-elfújós felvételről van szó, ezért Johnson több rajongóját is megdöbbentette. A videón az látható, ahogy a szamoai származású filmsztár pénzzel dobálja meg az édesanyját.

Bár sokan úgy hitték, ez egy bántó, negatív dolog, Johnson mindenkit megnyugtatott: ezzel a szokással szeretetet és a tiszteletet szokták kifejezni egymás iránt.

(via Ripost)