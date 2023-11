Hatalmas elismerés érte a színésznőt.

A Stranger Things sztárjához ezúttal vőlegénye, Jake Bongiovi és leendő anyósa, Dorothea Hurley csatlakozott, amikor kedd este a New York-i Jazz at Lincoln Centerben megrendezett 2023-as Glamour Women of the Year Awardson vett részt. A 19 éves színésznő az eseményen díjazott lett, ami valóban elképesztő teljesítménynek számít, tekintve, hogy ilyen fiatalon tett szert ekkora népszerűségre.

Alig pár héttel ezelőtt a népszerű netflixes sorozatról is ejtett néhány szót, amely interjúban elárulta, egyáltalán nem gyászolja majd meg, ha az a végéhez ér. Mint mondta, úgy érzi, a szériától éppen úgy fog búcsúzkodni, mint mások a középiskolától ballagáskor, dacára annak, hogy az indította el őt a színészi pályán.