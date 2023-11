A sztárséf elárulta, egy riport után lett egyértelmű, hogy más irányba halad az életük.

Véget ért Kollányi Zsuzsi és Bóza Roland kapcsolata, akik júliusban jelentek meg először közösen a nyilvánosság előtt.

Akkor úgy tűnt, a válófélben lévő énekesnő és A Konyhafőnök 2021-es évadának győztese nagyon egymásra talált, kapcsolatuk azonban a közelmúltban véget ért.

„Hónapokig próbáltuk az életünket egymáséhoz formálni, ám hiába igyekeztünk, be kellett látnunk, hogy nem egy irányba haladunk, nem egyszerre akarjuk ugyanazt” – kezdte a Blikknek Bóza, akit egy riport láttán ért a teljes felismerés.

„Zsuzsi nemrégiben a Tények Pluszban mutatta meg a legújabb számát, amit hozzám írt,

ám a nyilatkozatából és a riportból is úgy jött le, miszerint ő nem velem tervezi a jövőjét.

Hiába jelent meg az interjú úgy, ahogyan, ő nem pontosított. Ezután hosszú beszélgetések következtek, és megállapodtunk abban, hogy külön kell folytatnunk. Többhetes beszélgetés előzte meg a szakításunkat, nagyon igyekezett, én és is próbálkoztam, ám be kellett látnunk, hogy most nem tudjuk folytatni a kapcsolatunkat.”

A séfet ráadásul egy súlyos betegséggel is diagnosztizálták, hamarosan operáció vár rá.

„Zsuzsi nagyon kedves volt, rögtön megpróbált mindent helyrehozni, ám hiába fontos ő számomra, be kell látnom, hogy jelenleg az egészségem a legfontosabb, és az, hogy láthassam a fiamat felnőni. Hogy mi lesz köztünk Zsuzsival, az a jövő zenéje, de boldog hónapokat tudhatunk magunk mögött, jóllehet kevés időnk volt egymásra.”