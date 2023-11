A rapper maga is aggódik a karrierje miatt.

Ahogy arról mi is írtunk, Kulcsár Edina nemrég jelentette be, hogy saját valóságshow-t indít közösségi oldalán, ahol G.w.M-el közös életüket követhetik majd a nézők. Ezeket a videókat viszont egyedül a csatornára előfizetők láthatják, melynek az első hónapban kétezer, majd azt követően ötezer forint lesz a havidíja.

A Blikk szemléjéből az is kiderül, hogy az első adásban rögtön egy komoly témával indít az egykori szépségkirálynő. Mint mondta, G.w.M már három napja kórházban van, és szerinte férje egészségügyi problémái mögött lelki eredetű okok állnak.

Nagy a baj, bár remélem, hogy nem sokáig, és megoldódik minden. Szóval Márk kórházba került pár nappal ezelőtt. Én azt gondolom, hogy egy elég komoly út előzte ezt meg. Én azt vallom, hogy minden betegségnek lelki okai vannak, így ez szerintem nála is fent áll. Hosszú hetek óta depresszióban van, és elég mélyen volt

– magyarázta Kulcsár Edina, majd hozzátette: bár G.w.M azt állítja, jól van, szerinte csak elnyomja magában a problémákat. Könnyeivel küzdve arról számolt be, hogy eléggé megviseli, hogy férje kórházban van, és nagyon rossz érzés látnia, min megy keresztül, és hogy ő nem tud rajta segíteni. Kulcsár bevallotta,

korábban történt már olyan, hogy sírva könyörgött férjének, hogy szedje össze mindén erejét és másszon ki az ágyból.

A videó folytatásában Kulcsár Edina bement a kórházba a rapperhez, aki maga is elmondta, mi történt pontosan vele. Hirtelen rosszul lett egyik este, a bal füle egyensúlyérzékével történt valami, ami miatt nagyon erősen szédült, és egy alkalommal el is esett, ez volt az a pillanat, ami után már nem mert többet kimászni az ágyból. A zenész elsősorban attól tart, hogy a jobb oldalára is rámegy a betegség, ami azért aggasztja nagyon, mert erre rámehet a karrierje is.

Rámehet a koncertezésre is, most 50-50% a karrierem.

– mondta.