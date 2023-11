Az énekesnő még szívesen fellépett volna, de a táncot ennek ellenére nem tervezni abbahagyni.

Szombat este újabb páros búcsúzott a Dancing with the Starstól, ezúttal Király Linda és Suti András személyében. Gelencsér Tímea a műsor után faggatta őket érzéseikről, gondolataikról a Dirty Dancingben, ahová (a korábbi kiesőkkel ellentétben) hatalmas mosollyal érkeztek. Király arról beszélt, hogy nem tud szomorkodni, hiszen minden egyes adásért hálás volt, emellett rengeteget adott neki ez a pár hét, segített például kapcsolódnia a nőiességéhez.

Suti is elismerő szavakkal méltatta partnerét, szerinte sokat dolgoztak azon, hogy az énekesnő el tudja magát engedni a színpadon. A három évad alatt pedig most először ő is profi táncosként, és nem oktatóként tudott létezni a produkcióikban.

„A múlthetünk is szerintem egy olyan volt, ami változtatott rajtunk. Nagyon büszkék lehetünk magunkra, főleg Linda természetesen, és nincs szégyelnivalónk. Olyan gyönyörű táncokat rakott a parkettre, ami nagyon példaértékű.”

Pedig Királynak nem volt könnyű dolga. Miután Gelencsérnek feltűnt, hogy felszisszenve ült le elé, kérdésére bevallotta, súlyos sérüléssel csinálta végig a versenyt.

„Az első pár hétben volt egy sérülésem, borda közötti izomszakadás, és az egy kicsit most előjött, de nem baj, tartottam magam. De megcsináltuk így is. Mondtam, hogy ne röhögtessen, mert nem tudok röhögni, meg köhögni sem, mert az nagyon fáj.”

Micsoda, te így csináltad végig? És nem mondtátok sehol, senki nem is tudott róla?

– hüledezett a műsorvezető, az énekesnő pedig bőszen rázta a fejét. Társa szerint ezen a héten jobban kijött rajta a probléma, ami egyre csak fokozódott az élő showig, de Király így sem panaszkodott másoknak.

„Én harcos vagyok!” – nevetett fel.