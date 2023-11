Nem csak táncolni szeretne, de már azt is tudja, ki mellett.

Elszólta magát a Dancing with the Stars háttérműsorában Lakatos Levente. Az író-műsorvezető a Dirty Dancing egyik eheti sztárvendégeként élőben nézte és véleményezte a Tv2 showműsorának produkcióit, a látottak pedig teljesen elkápráztatták.

Egy rövid bambulásból feleszmélve bevallotta, ő is szívesen tánccipőt húzna, sőt, konkrét terve is van már egy esetleges megkeresés esetére.

Én drámatagozaton jártam iskolában, tehát nekünk volt mozgás óránk, úgyhogy abszolút hozzám is közel áll ez a világ. Szívesen kipróbálnám magam benne. És egyébként, ha lenne erre lehetőség, a Lissák Laurával szeretnék. Őt nagyon kedvelem egyébként is, és szerintem össze is passzolnánk a színpadon