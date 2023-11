Ökölfekvőkkel készül.

Az RTL bokszgáláját Zámbó Krisztián is figyelemmel kíséri, az énekes legalábbis erre már több alkalommal is utalt a közösségi oldalain. Zámbó Jimmy legidősebb fia a Sztárbox első adását élőben, a XVII. kerületi Riz Levente Sport- és Rendezvényközpontból nézte végig, aztán ki is jelentette, hogy Nagy Ervinnel szívesen ringbe szállt volna, hogy ő tehesse helyre a Jászai Mari-díjas színészt. Akkor ki is derült, hogy Zámbó – nagy bánatára – idén egészségi okokból nem húzhatott bokszkesztyűt, de jövőre szívesen elvállalná.

Az énekes az Instagramon a minap egy újabb videóval bizonyította, milyen lelkes: a felvételen ökölbe szorított kézzel nyomja a fekvőtámaszokat otthona étkezőjében.

@sztarboxrtl Én készen állok! Csibész élet? Jövőre várom!

– fűzte videójához Zámbó, aki egyúttal részletet is mutatott új dalából rajongóinak.