Nyomja tovább a felkészülést.

Pontosan nem tudná megfogalmazni, milyen érzés volt számára a Sztárbox ringjébe lépni, mégis egy hosszú bejegyzéssel jelentkezett az RTL bokszgálája után Nyári Diána. Mint ismert, a Barátok közt egykori színésznője vasárnap este Járai Máté feleségével, Járai Kírával mérkőzött meg, s bár küzdelmük nehezen pontozható volt, mert nagyon hasonló ütemben szórták egymásra az ütéseket, a meccs végül egyhangú pontozással dőlt el Nyári javára.

Az egygyermekes színésznő többek között erről is írt hétfőn közzétett posztjában, melyben többeknek megköszönte, hogy támogatták, s egyúttal arról is említést tett, hogy bár nem volt rá szükség, a tajkártyáját azért még elrakja.

„Tegnap egy egészen különleges színpadon mutatkozhattam be, ahol még a vártnál is jobban éreztem magam, és igazán felszabadult tudtam lenni. Szavakkal le sem tudom írni, milyen érzés volt a @sztarboxrtl ringjébe belépni és megmérettetni magam, 3 hónappal azután, hogy először kesztyű került a kezemre. Bármi is lesz, én rengeteget nyertem ezzel a műsorral. Szerencsés vagyok, azokat az edzőket, akik az elmúlt 5 évem során hozzám sodort az élet, mind barátaimnak tudhatom mostanra. Ez most is így alakult. A véletlennek köszönhetően kerültem a @berkiboxteamhez @ferencberkiseniorhoz, aki az első pillanattól kezdve szeretettel, a szakmai tudása legjavával, hittel kezdett el edzeni. Jobban hitt a sikeremben, mint én valaha, óriási erőt adva ezzel. Fecó fia, @feriberki egy óriási példakép számomra az ökölvívásban, az ő jelenléte a sarokban óriási nyugalommal árasztott el, amikor rám nézett, és csak annyit mondott: »Ez a menet is a tied volt, ügyes vagy, Dia«. Köszönöm, fiúk, hogy végig fogtátok a kezem. Ricsi, Ábri, nektek is. És persze a saját fiamnak is @danielkovacs5nak, hogy hagy aludni, edzeni, töltődni, megy Zétiért az oviba, hogy edzeni tudjak, és támogat minden őrültségemben, olyan szenvedéllyel, hogy szétesik a ház, ahogy a nevemet ordítja a ring szélén. Ugyanígy a barátaimnak, akik a legjobbak, legőrültebbek.

@jaraikiranak is köszönöm a küzdelmet, és a filmajánlót is, amit az öltözőjében mondott, megnézem, ha már lesz időm. A tajkártyám még elrakom, szerencsére most nem volt rá szükség. Megyünk tovább, ma még örülünk, eltesszük ezt az érzést, és nyomjuk tovább a felkészülést, a java még csak most jön!

– olvasható a színésznő lapozható bejegyzésében.