Miklósa Erika azok közé a hírességekhez tartozik, aki igyekszik minél kevesebbet posztolni a magánéletéről, és csak nagy ritkán tesz közzé képet a családjáról közösségi oldalain. Legutóbb viszont kivételt tett opera-énekesnő, és címlapon mutatta meg férjét, Csiszár Zsoltot, akivel tíz évvel ezelőtt kötött házasságot.

A The Voice coacha most a Szavakon túl című műsorban mesélt arról, hogy már az első találkozásukkor megkérdezte párját, hogy mi lenne, ha örökbe fogadnának egy gyermeket. A művésznő férje azonnal igent mondott, és azóta lányuk, Bíborka, több mint nyolc éve az életüknek része. Mint a beszélgetésből kiderült, a kislány vér szerinti édesanyjával is lehetőségük volt találkozni annak idején.

Annyira nagyon hálás voltam neki! Borzasztóan együttérző tudok lenni, és láttam rajta ezalatt a másfél, két óra alatt, amíg ez az egész procedúra lezajlott, hogy keményen tartotta magát, és nem is mert ránk nézni. Katatón mondta az adatokat, mi meg tiszta izgalommal és boldogsággal ültünk ott. Amikor a névről volt szó – ugye volt egy hozott neve –, mi azt Bíborkára változtattuk, illetve megtartottuk az ő hozományát, a kis Éva nevet is, amit a biológiai édesanyja adott neki születésekor.

– emlékezett vissza Miklósa, aki ezzel a gesztusával tudta először megtörni a jeget a gyermek biológiai édesanyjánál, mivel köszönetképpen egymás nyakába borultak:

„Kerestem a helyét annak a pillanatnak, hogy megkérdezzem, hogy megölelhetem-e búcsúzóul. Végül ő kérdezte meg, és nagyon köszönte, tudta, hogy jó helye lesz a kislánynak. Ölelkeztünk, és akkor úgy feltört belőle a zokogás, az egész úgy felszakadt. Nehéz pillanat volt...” – fogalmazott.

(via story.hu)