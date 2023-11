Az Átkozott nyár című új daláról és az utóbbi időszakáról mesélt az énekesnő.

Tóth Gabi és Krausz Gábor válásának híre a teljes hazai sajtót bejárta augusztus elején, majd alig két hónapra rá megjelent az énekesnő Átkozott nyár című dala, nem kisebb felhajtást okozva. Tóth korábban már elárulta, hogy ezzel a dallal próbálja átadni, mit is élt át az elmúlt időszakban, miután kiderült, külön utakon folytatják a sztárséffel. Ezt követően felröppentek olyan sajtóhírek is, melyben plágium gyanúja körvonalazódott a dal körül, amire az énekesnő tiszta vizet öntött a pohárba.

A szerzemény körüli kálvária után sem csillapodtak a kedélyek, alig pár nappal később az énekesnő bejelentette, hogy a Sztárban Sztár leszek!-ben előadja a számot új kedvesével, a Fricska táncegyüttesből megismert Papp Máté Bencével. A produkció közben egyébként egy csók is elcsattant a kamerák előtt, így lényegében a műsorban vállalták fel először nyilvánosan kapcsolatukat a szerelmesek.

A mostanra több mint egymilliós megtekintésnél járó dal születéséről az énekesnő a Metropolnak nyilatkozott:

– magyarázta az énekesnő a lapnak, majd hozzátette: tudja, hogy voltak, akik csak azért kattintottak rá, hogy keressenek valamit, amibe bele lehet kötni, de azokkal ő nem foglalkozik.

Számomra az a lényeges, hogy hány embernek tudtam boldogságot okozni vele. Mert ez a fontos, ezektől az emberektől kapok én is erőt. Nehéz időszak van mögöttem, de ma már – nekik köszönhetően is – tudom, hogy nincs mitől félnem, hiszen megállom a helyem egy olyan világban is, ahol a gyűlölet hangos, a dicséret viszont halk