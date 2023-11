Egy egyedülálló fiatal nő 27 évesen visszaköltözött az apjához, miután elmondása szerint elege lett a karrierlétra megmászásából, és helyette inkább a „saját idővonalát” követi. – írja a Mirror.

Eve Bokor bevallása szerint az elején késztetést érzett arra, hogy egyetemre menjen és ambiciózus karrierbe kezdjen, de aztán 25 évesen kiégett, és mostanra nem biztos abban, hogy mit is akar az élettől. Önálló életvitelhez ugyan hozzá is kezdett, és idén júniusban Kanadába költözött, de úgy döntött, hogy ez nem neki való, ezért visszatért Amerikába édesapjához, az 52 éves Frankhez, aki jelenleg futárként dolgozik. Hazaköltözése óta azonban egy „ráébredés“ történt a fiatal lánynál, és most igyekszik lassabban megközelíteni az életet.