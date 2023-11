Mindent beleadott a séf.

Most hétvégén ismét kesztyűt húznak a hírességek, ugyanis harmadik élő adásával folytatódik a Sztárbox. Az RTL képernyőin vasárnap este Rácz Jenő is ringbe száll, aki Kabát Péterrel fogja összemérni az erejét férfi középsúlyban.

A Konyhafőnök című műsorból ismert sztárséf kőkemény felkészülésen esett át az elmúlt hat hónapban. Hihetetlen állhatatosságát mi sem bizonyítja jobban, hogy legutóbb Harcsa Zoltán ökölvívóval bokszolt a közelgő megmérettetése előtt. Instagramján most egy hosszabb bejegyzésben mesélt az elmúlt fél évről, amit élete legnagyobb utazásának nevezett:

Emlékszem, amikor márciusban őrültnek tartottak a szeretteim, hogy fontolóra vettem a Sztárboxban való részvételt! Pedig akkor még igen csak járni tanultam a térdműtétem után!

– kezdi a séf posztjában, aki már az elején tudta: elsősorban nem a súlycsoportjában lévő embereket, hanem először saját magát kell legyőznie.

Mint kiderült, így Rácz Jenő lett a középsúly legsúlyosabb, 90 kilogrammos versenyzőjéből a legkönnyebb. A Michelin-csillagos séfnek tehát összesen 16 kilótól szabadult meg a felkészülése alatt.

”Bárhogyan is alakuljon a hétvége beleadtam mindent, életem legszebb és legizgalmasabb idején vagyok túl, ezért már most hálás vagyok az RTL-nek, a feleségemnek, aki minden nap támogatott, az edzőmnek, aki akkor is hitt bennem, amikor mások kételkedtek. A kislányomnak aki melegséget és szeretetet adott, amikor apának fájt a feje, minden este megsimogatta és megpuszilgatta a fejemet. Kell ennél több? És ott vannak a barátaim, akik az elmúlt 30 évben, ha lakótelepi gyerek voltam, ha »befutott ember«, ők folyamatosan támogattak az egész életemben!” – fejezte ki köszönetét.