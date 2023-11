A Romantic énekese bunkónak tartja a celebet.

Alekosz és Kunovics Katinka is részt vettek az idei Ázsia Expresszben, utóbbi Völgyi Zsuzsival volt párban, akivel gyakran össze is zörrentek a görög celebbel. A Romantic együttes énekesnője nemrég a Story magazinnak mondta el kendőzetlen véleményét a műsor szereplőiről, köztük Alekoszról is: „Rájöttem, hogy ő egy lufi, belül nem sok minden van. Nem okos, nem tehetséges, még csak nem is jóképű, egyetlen fegyvere a bunkósága. Ezzel próbál valahogy kitűnni a tömegből, és műsorba, címlapra kerülni.”

Sokáig nem váratott a válasz magára, mivel Alekoszhoz is eljutott az őt ért kritika:

Persze, mondhatnám, hogy engem ő most abuzál, testszégyenít, és hasonló, ma divatos ökörség, de nem mondom. Egy fradista nem csatázik nőkkel meg gyerekekkel. Attól, hogy ő ezt a megoldást választotta, én megmaradnék úriembernek. Ahogyan mindig is szoktam. Ezek után is

– írta a valóságshow-hős a Facebook-oldalán, majd így folytatta:

Szóval Katinka, szerintem te egy gyönyörű nő vagy. Mint ahogyan minden nő gyönyörű. Ki így, ki úgy. Ki ennek, ki annak. Mellette okosnak is tartalak, mert ha nem így lenne, nem tudnád elénekelni gyönyörűségesen, hogy »hogy mondjam el, vágyom rád, szeretem a bőröd illatát...«.

Mint mondta, az énekesnő fegyvereit illetően pedig nem tud hitelesen nyilatkozni, hiszen nem ismeri mélyrehatóan a repertoárját. „Egy fegyvered, legalábbis, biztosan van. Hogy Alekoszról beszélsz. Hisz ez már elég ahhoz, hogy végre írjanak is rólad” – szúrt oda a celeb.

Alekosz végszóként még megemlíti posztjában, hogy Kunovics is gúnyolódott az adásokban, őt például „Balekosznak” szólította, csapattársának pedig a szitkozódását nehezményezte.