Az otthon körüli teendőket és a takarítást majd minden esetben fel tudja dobni egy kis zene, de most azt is megnézték, hogy melyik dallamokra szeretik legjobban az emberek tisztává varázsolni házaikat.

Talán nem túl meglepő módon a Queen együttestől az I Want To Break Free című számát választották a legfülbemászóbb dallamnak a takarításhoz. A Freddie Mercury által szerzett 1984-es a popsláger kapta tehát a legtöbb szavazatot, melynek videóklipjében éneklés közben porszívózik a legendás énekes.

A britek körében végzett felmérés szerint a takarítási hajlandóságot jócskán felpörgető számok listáján további kedvencek voltak az I Will Survive Gloria Gaynortól, a Take on Me az A-ha triótól, a Girls Just Want to Have Fun Cyndi Laupertől, illetve szintén a legjobb szólamok között szerepelt a Total Eclipse of the Heart Bonnie Tylertől.