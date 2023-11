Különleges és erős kapcsolat köti össze anyát és lányát.

Hunyadi Donatella az idei Dancing with the Starsban mutatkozott be először a nyilvánosság előtt édesanyja, Kiszel Tünde nélkül. A diplomás énekesnő összes produkcióját a helyszínen izgulta végig a naptárdíva, és végül a búcsút sem bírta ki könnyek nélkül. Mint korábban elárulta, Donatella többek közt azért is vállalta a szereplést a TV2 táncos show-műsorában, mert szeretett volna kilépni édesanyja árnyékából, hogy végre önmagáért legyenek kíváncsiak rá. Bár a sztáranyuka mérhetetlenül büszke, nem érti, hogy miért a lányának kellett kiesnie a műsorból.

„Persze csalódott vagyok, mert sok lett volna még Donatellában, szerintem nem neki kellett volna kiesnie” – jegyezte meg a stúdióban a Borsnak Kiszel.

„Ha kell, ha igényli, majd vigasztalom is, de ahogy ismerem, amilyen erős, egy kis szomorúság után megrázza magát. Mert a célja, hogy megismerjék őt, hogy ne a lányomként ismerjék, az megvalósult.

Az én kicsi lányom felnőtt nő lett, aki egy csoda! Nagyon büszke vagyok rá, mert én láttam, mennyi munkát tett bele, milyen alázattal dolgozott Dinivel azért minden nap, hogy a legjobb produkciót nyújtsák az adásban. A héten is végig betegen próbált, de direkt nem is szólt róla senkinek, nem ezzel akart pontokat szerezni

– mondta az édesanya, aki rendkívül megkedvelte Donatella táncpartnerét.

Itt van eleve a párja, Dénes, aki egy fantasztikus bástya volt végig mellette. Tele a szívem hálával, hogy ilyen partnert kapott, az ő barátságuk nem ér véget azzal, hogy kiestek. Biztos vagyok benne, hogy gyakran lesz majd vendég nálunk, az otthonunkban, várjuk szeretettel!

– fogalmazott.