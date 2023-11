Igyekszik visszaküzdeni magát a rapper.

Kulcsár Edina a napokban jelentette be, hogy saját valóságshow-t indít közösségi oldalán, ahol párjával közös életüket követhetik majd a nézők. A sztárpár rögtön az első adásban egy komoly témával indított: G.w.M akkor ugyanis már három napja, hogy kórházba került, és Kulcsár szerint férje egészségi problémái mögött lelki eredetű okok állnak.

Az egykori szépségkirálynő kezd komolyan aggódni férje miatt, ugyanakkor azt állítja, jól van, szerinte csak elnyomja magában a problémákat. Az egyik adásban viszont azt is elárulta, előfordult olyan, hogy sírva könyörgött a rappernek, hogy szedje össze magát, és kelljen fel az ágyból. Most G.w.M is beszámolt az egészségügyi állapotáról, hallgatását megtörve a közösségi oldalán adott hírt magáról a zenész.

Rengetegen írtatok a napokban! Egyelőre magamat szeretném újraépíteni (mentálisan, lelkileg)... Egy tuti, hogy a mélységekből tudtam magaslatokba repülni gyerekkorom óta, szóval ha érkezni fogok, mind zeneileg, mind személyesebb dolgokkal (könyv, stb.), azokról tudni fog az ország, viszont még időt kérek. Barátkozom az állapotommal, de elindult bennem már valami. Szeretlek titeket! Hamarosan visszatér a King Kongotok!

– üzente Varga Márk.