Hatalmas port kavart az interneten annak a 25 éves belfasti nőnek a története, aki jelenleg egyszerre öt munkahelyen dolgozik annak érdekében, hogy meglegyen a biztonságérzete az anyagiakat illetően. Kat Gallaghert egy váratlan vészhelyzet késztette erre a lépésre: szeptemberben munkanélküli lett. Azonnal bele is fogott az álláskeresésbe – emiatt látta be, hogy több lábon kell állnia ahhoz, hogy mindenre jusson pénze. Előbb két pubba és ezek mellett egy étterembe is felvették.

Nem sokkal később talált egy teljes állást is, melyet hétköznapokon 9-től 17 óráig végez, de a vendéglátással emiatt sem hagyott fel: továbbra is vállal műszakot a pubokban és az étteremben is. Gallagher hétvégente sem tétlenkedik, asszisztensként végigdolgozza a szombatokat és a vasárnapokat is, ezért egy héten körülbelül 70 órát dolgozik. Pörgősebb heteken van az 85 is.

4 Galéria: Öt munkahelyen dolgozó nő Fotó: Kat Gallagher / SWNS / Northfoto

Extra munkái révén most havonta csaknem 3 ezer fontot (1,29 millió forintot) keres, így barátjával, a 24 éves Josh Caldwell-lel semmi miatt nem kell aggódniuk, jól megélnek.

Hirtelen rengeteg munkám lett. Úgy döntöttem, mindegyiket megtartom, hogy meglegyen a komfortérzetem. El akarok jutni arra a pontra, amikor már nem számít, mi történik – vészhelyzet esetén lesz elég pénzem, amihez tudok nyúlni. Soha többet nem akarok olyan stresszes helyzetbe kerülni

– magyarázta a 25 éves nő, aki nem tagadja, sosem tudja kipihenni magát, és nincs ideje kimozdulni sem, ezért nem ajánlja senkinek, hogy ilyen tempót diktáljanak.