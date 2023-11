Elindult a pletykavonat.

Két héttel ezelőtt került adásba a Bachelor – A Nagy Ő című párkereső reality fináléja, melyből kiderült, hogy Jákob Zoltán szívét az egygyermekes édesanya, Hajnal Bettina rabolta el, akivel az utolsó adást követő reggelen a Mokkában közölték, hogy bátran folytatják tovább az ismerkedést, mivel a forgatást követő hónapokban nem is találkoztak, nehogy lebukjanak. S bár időközben sort kerítettek első privát randijukra is, amelyről egy TikTok-videót is készítettek, a kommentelők és néhány bulvároldal számára egyértelmű volt, hogy zátonyra futott a kapcsolatuk.

A találgatásokat az indította el, hogy a körmöskirálynak is becézett milliárdos üzletember új párja nélkül utazott Dubajba a hétvégén, egy rövid TikTok-videót legalábbis egy ottani luxushotelből tett közzé. A rajongóktól záporozó kérdéseket annak kapcsán, hogy miért nem vitte magával Bettit, aki mindeközben egy budapesti olasz étteremből jelentkezett be, Jákob sikeresen átsiklotta, ezért is tűnt sokak számára úgy, hogy szakítottak.

A dolgokat végül a Nagy Ő választottja tisztázta. Mint kiderült, Magyarország 39. leggazdagabb embere nem valós idejű tartalmakat töltött fel a platformjára.

„Sem kedvem, sem energiám nincs arra, hogy minden egyes kommentre reagáljak, és bár bármelyik cikk írója számára elérhető vagyok, a hétvégén senki sem vette a fáradságot, hogy firtassa az igazságot. Pedig

az igazság még egy pofonnál is egyszerűbb. Zoli nagyjából egy héttel azelőtt utazott Dubajba, hogy a TV2-n lement A Nagy Ő utolsó epizódja. Ergo nem lehettem ott vele a már eddig is unalomig ismételt okokból. Annyit tehettem, hogy jókat nevettem a szakításunkról szóló cikkeken, illetve talán egyszer jegyeztem meg annyit egy kommentre reagálva, hogy nem lehet vége egy olyan kapcsolatnak, ami valójában még el sem kezdődött

– reagált a Borsnak az édesanya, hozzátéve, most a milliárdos térfelén pattog a labda.

„Nem kell ahhoz sok ész, hogy bárki rájöjjön, hogy egy kamerák előtt köttetett kapcsolat nem mélyülhet el teljesen, amíg minden pillanatunkat egy komplett stáb követi. A forgatás utolsó napjától pedig hosszú hónapok teltek el úgy, hogy nem, illetve csak nagyon kutyafuttában tudtunk találkozni, hiszen ha bárhol együtt láttak volna minket, oda lett volna a varázs. Ebből egyenesen következik, hogy nem utazgathattam Zolival, és az is, hogy alig pár napja kezdhettük el a valódi, kamerák nélküli ismerkedést” – tisztázta a 31 éves nő, kiemelve, a milliárdossal való kapcsolatát türelmesen kezeli.