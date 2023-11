A programigazgatótól kér saját műsort.

Nagyon bejött Nagy Alekosznak, hogy ő lehetett a Power of Love – A szerelem ereje című műsor szerelemdoktora, azaz párkapcsolati tanácsadója. Olyannyira megtetszett neki ez a titulus, hogy saját műsort is indítana, amiről – állítása szerint – már a TV2 programigazgatójával is beszélt. Úgy véli, az elmúlt 40 évben szerzett tudásával sokat segített a bent lévő pároknak.

Az én tapasztalatom, amit én magamba szívtam, amit én tudok a kapcsolatokról, a nőkről és a férfiakról is, arra volt ott szükség. El voltak tévelyedve. A férfi nőt keres, a nő férfit, mégis egymással veszekszünk. Ezt be kell fejezni. Egymást kell keresni és segíteni. Ők ezt nem tudták az elején

– magyarázta a TV2 Mokka című műsorában a realitysztár, aki személyre szabott tanácsokkal is ellátta a szereplőket. Az egyik általános tanács pedig így szólt:

A férfiak egy picit legyenek határozottabbak, csókolják meg a nőt, ha kapnak öt percet, mert az az öt perc felértékelődik, lépjenek a tettek mezejére. A nők pedig legyenek odaadóbbak, simulékonyak, befogadóbbak. Hagyják, hogy megtörténjen velük az, aminek meg kell történnie

– szögezte le.

(via Tények)