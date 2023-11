Nehezen éli meg a gyermekei hiányát.

A héten kezdetét vette a Farm VIP negyedik évada, amelyben többek mellett Balogh Edina is versenybe szállt. Nem kellett sokat várnunk az első összezörrenésekre sem, meglepő módon rögtön az első epizódban több konfliktus is kialakult. Már csak ezek alapján sem meglepő, hogy volt, aki nehezen élte meg az első farmon töltött éjszakát. A színésznő olyannyira nehezen viselte gyermekei hiányát, hogy velük is álmodott, és másnap reggelre teljesen elöntötték az érzelmek.

„Nyilván rádöbbentem, hogy nem otthon vagyok, de olyan megnyugtató, hogy nem egyedül vagyok. Mindenki tényleg őrületesen aranyos, és ez könnyít sokat a dolgokon. De nekem a család hiánya, az ilyen... Nem vagyok túl jól. Ez az első reggel most nekem ilyen mélypont” – mondta Balogh a könnyeit törölgetve.