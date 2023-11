Megyeri Csilla elleni győzelme után továbbra is elképesztő lelkesedéssel készül Berki Mazsi a Sztárbox vasárnapi mérkőzésére. Következő ellefele ezúttal Janicsák Veca lesz, akivel női középsúlyban mérik össze erejüket a döntőbe jutásért. Az influenszer nem hogy visszább vett a tempóból, még jobban hajt a győzelem érdekében, közösségi oldalán arról posztolt, hogy lázas betegen is edzéseket végez.

Belépve a terembe nem is értették, hogyan tudok lázasan vigyorogni... hát most nincs megállás, úgy... A helyzet lehetne jobb is, de nincs lehetetlen, csak tehetetlen, szokták mondani. Egy hét kihagyás után sem jobb a helyzet, de vasárnap mérkőzés