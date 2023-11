David Beckham arany színű Adidas Predators márkájú futballcipője keresi új gazdáját, amelyet 2008. március 26-án, a Franciaország elleni 100. angol válogatott mérkőzésén viselt. Sajnos a dolognak van egy kis szépséghibája is: az említett mérkőzés, – bár Bechkamnek jelentős mérföld kő volt a karrierjében –, mégis Anglia 1-0-ás vereségével zárult a franciák ellen. A legendás csatár akkor még sárga lapot is kapott a 39. percben. A tetszetős lábbelit december 5-én árverezi el a brit Graham Budd Auctions, ami becslések szerint akár 10 ezer fontot (azaz 4,3 millió forintot) is elérhet.

