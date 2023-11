A kéretlen implantátumok mellett grátiszként egy csúnya fertőzést is összeszedett.

Meredek történetről számolt be egy amerikai nő, Kimberly McCormick, aki nemrég plasztikai műtétet végeztetett el Mexikóban. A nő hat évvel ezelőtt járt már a szóban forgó klinikán, akkor súlycsökkentő beavatkozása a legnagyobb rendben zajlott, így nem is volt kérdés, hogy újra ott fog kés alá feküdni, főleg a jóval kedvezőbb árszabás miatt.

McCormick a fogyása utáni megereszkedett bőrt szerette volna eltávolíttatani több testrészéről, valamint mellemelést kért. Ehhez képest amikor a több órás operáció után magához tért, hatalmas szilikonokkal találta szemben magát.

„Ennek nem kellett volna megtörténnie. Ekkor már tudtam, valami baj van, a lányomat pedig nem engedték be hozzám. Sem orvos, sem nővér nem volt ott. Halálra voltam rémülve” – idézte fel a nő, akinek mint kiderült, mellei mellett fenekét is megnagyobbították, majd azt állították az orvosok, ezeket mind ő kérte. Bár a valóban igényelt beavatkozásokat nem végezték el rajta, még így boros, közel 26 millió forint értékű számlával találta szemben magát, mindennek a tetejében pedig elkapott egy csúnya fertőzést is.

Legalább ennyibe fog kerülni a már otthon lévő nőnek az utókezelése is, ugyanis a beültetett mellimplantátumai túl nagyok, így nem bírnak begyógyulni.

Történetét most azért fedte fel a nyilvánosság előtt, hogy felhívja mindenki figyelmét az olcsó plasztikai műtéteket kínáló klinikák veszélyeire.

(via 24.hu)