Testhezálló munkát végez a hétköznapokban is.

Hónapok óta alkot egy párt Tóth Gabi és új szerelme, a néptáncos Papp Máté Bence, miután az énekesnő és férje, Krausz Gábor bejelentették válásukat. Azt azonban egészen eddig nem tudhattuk, hogy a férfinak mi a civil foglalkozása. Mint arról a Bors egyik olvasói leveléből értesült, a Fricska táncegyüttes tagja, Papp Máté Bence eredetileg tanárként dolgozik a Baár–Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon oktatójaként. A szakterülete nem meglepő: néptáncot tanít különböző korosztályú lányoknak.

A II. kerületi iskola honlapja szerint a világhírű Fricska táncegyüttes oszlopos tagja már 2014-ben is a neves intézményben tanított, s lelkes résztvevője a diákoknak szervezett programoknak. Év elején például a holland cserediákokat vezették körbe az ország nevezetes pontjain, a nap végén pedig néptáncbemutatót tartottak Papp tanár úr vezetésével. Szintén kiderült, hogy az intézmény gimnáziumi szekciójában most novemberben tartották a szalagavató bált, amelynek after partyján Tóth Gabi is részt vett kedvesével: a diáksereggel buliztak, és az idő nagy részét együtt töltötték.