Azért nem vállalta el őket, mert jelenleg másra szeretne koncentrálni.

Hajdú Péter idén tavasszal indította el a Youtube felületén önálló csatornáját, a Frizbi TV-t, szeptembertől pedig az Összezárva Hajdú Péterrel című műsorával egészült ki a struktúrája. A műsorvezető nemrég a Best magazinnak adott interjút, ahol elárulta, továbbra is jó kapcsolatot ápol a két nagy kereskedelmi csatornával, bár már nincs náluk műsora. Szerepelni viszont annál többet hívják, amit ő eddig mind visszautasított:

Ahogy a TV2-nél, úgy az RTL-nél is van kedvenc műsorom. Előbbinél a Dancing with the Stars, az utóbbinál a Sztárbox, és mindkettőbe kaptam meghívást. Nem vállaltam, de nézem. Most a saját műsoraim élveznek prioritást. Mindig is a magam ura akartam lenni, ez 48 éves koromra össze is jött. Az elődeimet figyelve, látva, azért bíztam a magam sikerében is