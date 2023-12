A közösségi médiában jelentette be a hírt.

Conor McGregor örömmel tudatta közösségi oldalán, hogy világra jött párjával, Dee Devlinnel negyedik közös gyermekük, akiről tudni lehet, hogy kisfiú, de nevét egyelőre nem árulták el a nyilvánosságnak. A 35 éves, ír származású ketrecharcosnak eddig három gyereke született: a hatéves Conor Jr, a négyéves Croia, és a kétéves Rian. – írja a TMZ.

McGregor még júniusban jelentette be, hogy családja új taggal fog bővülni, de már akkor nagy lelkesedéssel beszélt arról, hogy négygyermekes édesapa lesz. A UFC egyik legismertebb kevert harcművésze a 2021 júliusában elszenvedett emlékezetes sérülése óta szinte teljesen eltávolodott a versenysporttól. Az ír fenegyerek azóta színészként is kipróbálta magát Jake Gyllenhaal oldalán a készülő, 1989-es Road House (Országúti diszkó) feldolgozásában. Legutóbb egy netlixes dokusorozat készült az exvilágbajnokról, aki továbbra is a visszatérését tervezi, bár különféle okokra hivatkozva ez már jóideje várat magára.