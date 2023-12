Nemrég jelentette be a pár, hogy szülői örömök elé néznek.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, az amerikai sztáredző Shane Tusup és barátnője, a többszörös fitneszbajnok Nagy Viktória Zoé egyéves kapcsolatuk után bejelentették a közösségi médiában, hogy eljegyezték egymást. Viszonyuk munkakapcsolatként indult, az edző készítette fel a fitneszmodellt a dél-koreai fitnesz-világbajnokságra.

Az előző héten pedig arról is örömmel számolt be Tusup, hogy az első gyermekáldás is kilátásba került, ugyanis Nagy Viktória Zoé gyermeket vár az edzőtől.

Nem terveztük ilyen hamar, ugyanakkor a leggyönyörűbb ajándék, amit kaphattunk– Vikivel, hogy gyermekünk lesz. Mindketten egykék vagyunk, mindkettőnknek nagyon fontos a szülőkkel való hármas egységünk, amilyen most már nekünk is lesz. Még nem tudjuk, kisfiú vagy kislány, de ha dönthetnék, ideálisabb lenne, ha fiú jönne először. Vinné tovább a családnevemet, és tudna majd vigyázni a kishúgára.

– fogalmazott korábban Tusup.

A várandós fineszmodell Instagram-oldalán osztotta meg követőinek a gömbölyödő terhespocakjáról készült fotót, amit ide kattintva tekinthet meg.