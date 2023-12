Gelencsér Tímea nagyon igaztott lett a férfi vallomását hallva, elismerte, ő is „szurkol" a DWTS győztes párosának.

Krausz Gábor és Mikes Anna emelhette magasba szombat este a Dancing with the Stars negyedik évadának trófeáját. Diadaluk után a párossal Gelencsér Tímea beszélgetett, többek közt arról faggatta őket, hogy élték meg a showműsort és a finálét.

„A csillagok jól álltak, nem stresszeltünk, nem helyezésben gondolkodtunk, hanem tényleg egymással foglalkoztunk. Nagyon hálásak vagyunk a nézőknek, hogy kiérdemeltük ezt a címet, hogy megnyertük ezt a kupát. Nagyon szépen köszönjük nekik” – kezdte a táncosnő, aki szerint a győzelem csak hab a tortán, igazán az idáig vezető utat tartja meghatározónak.

A megtisztelő cím mellett azonban mást is nyertek Krausz Gáborék. A férfi kisfilmjében elmondta, új élet vár rá, ezen szavak pontos hátterére Gelencsér rá is kérdezett a séfnél.

„Én ez alatt a három hónap alatt tényleges erőre kaptam, önbizalmat nyertem, és egy lelki társat találtam, akivel nagyon-nagyon sok mindenben hasonlítunk. Biztos vagyok benne, hogy most nem az történik, hogy megkaptuk, mindenki megy jobbra-balra. Ezt nyilván az idő fogja eldönteni, nagyon megszerettünk egymás társaságában lenni, és nyilvánvalóan a kémia eddig is működött, és ezután is fog” – ismerte el Krausz, mire a műsorvezető csillogó szemekkel feszegette, mit is jelent ez a vallomás.

„Semmit nem jelent” – válaszolták kórusban, Gelencsér pedig nem is próbálta leplezni izgatottságát:

„Jó, csak annyira szurkolok...!”