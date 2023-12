Második helyezést értek el Marics Petivel.

Szombat este véget ért a Dancing with the Stars negyedik évada, amelynek képzeletbeli dobogójára Krausz Gábor és Mikes Anna duója után Stana Alexandra és Marics Peti állhatott fel. Bár nagyon közel voltak a végső győzelemhez, a táncosnő a jelek szerint nem szomorkodik, hogy "csak" második helyezést értek el. Hosszú Instagram bejegyzésben számolt be gondolatairól, érzéseiről, amelyhez egyik utolsó produkciójukat is mellékelte.

Az elmúlt pár napban sokat beszélgettünk Petivel arról, miért olyan különleges számunkra ez a műsor. Arra jutottunk, hogy ebben a három hónapban, az a több száz csodálatos ember, aki a produkción dolgozik, teremt egy olyan aprócska világot, amiben mind egy közös célért küzdünk.

– kezdte a táncosnő, aki arról írt, ebben a világban nincs bántás, rosszindulat, csak tisztelet és szeretet a másik irányában.

„Itt mi nem haragszunk a másikra, tudunk köszönetet mondani és tudunk egy emberként sírni vagy nevetni. A versenyben mindig van győztes, de ebben a versenyben vesztes nincsen! Ebből a világból merítünk erőt ahhoz, hogy később megküzdjünk az igazi problémákkal, hogy a tánc művészetében feldolgozzuk minden örömünket és fájdalmunkat. Reméljük, hogy példát mutathatunk Nektek és átadhatjuk azt az erőt, amire Nektek is szükségetek van! Tanuljatok belőle, szeressétek egymást, értékeljétek ezt az életet, mert egy van belőle!” – zárta sorait Stana, megköszönve a nézők támogatását.