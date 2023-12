Lelkileg megviselte őket a műsor.

Minden szempontból páratlan formátumú műsort tűzött a képernyőkre november végén az RTL, Az Árulók-Gyilkosság a kastélybant. A realityről a kezdetektől fogva tudni lehetett, hogy lelkileg és mentálisan elég megterhelő lesz a játékosoknak, akik közül végül az ártatlanok, egészen pontosan Szabados Ágnes, Mohai Tamás és Tapasztó Orsolya vihették haza a fődíjat.

Utóbbi számára nem volt egyszerű a forgatás. Mentálhigiénés szakemberként nem mozgott valami otthonosan a tévés közegben, emiatt a produkció pszichológusához fordult.

– mesélte a Blikknek Tapasztó, aki a műsor vége után is hasonlóan járt el, eleinte ugyanis nem tudott visszazökkeni a megszokott környezetébe..

A második héten kezdtem érezni, hogy oké, most már a régi Orsi vagyok. Ehhez néhány beszélgetés erejéig kértem pszichológus segítségét. Enélkül is visszarázódtam volna a hétköznapokba, de azt éreztem, szakemberi támogatással zökkenőmentesen megy majd, s így is történt.