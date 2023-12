Nem áll jól a szénájuk.

Fotó: Agence / Bestimage / Northfoto

Összecsaphattak a hullámok Cardi B és férje feje felett, számolt be a Page Six. A bulvárlap szerint több jel is arra utal, hogy válságba került a két rapper házassága, például, hogy a napokban ki is követték egymást Instagramon.

Hétfőn pedig beszédes üzenetet osztott meg közösségi oldalán a kétgyermekes édesanya:

„Felismered, hogy mikor nősz ki kapcsolatokból” – írta 24 óráig elérhető történetében Cardi B, majd egy újabb bejegyzésben azt taglalta, eleget próbálkozott, hogy megóvja mások érzelmeit, eljött az ideje, hogy saját magát helyezze az első helyre.

Offset aztán hasonlóan rejtélyes üzenetnek is betudható Instagram-sztorikat osztott meg, köztük egy jelenetet A sebhelyesarcú című filmből, ahol Al Pacino karaktere arról beszél, már nem bízik meg senkiben, csak magában. Ezt Offset olyannyira komolyan gondolhatta, hogy el sem kísérte feleségét a hétvégi Balenciaga divatbemutatóra Los Angelesben, pedig a rappernek modellként ez volt az első debütálása a kifutón.