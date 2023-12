74 évesen is sok munkát elvállal.

Bár elmondása szerint már nem ugyanaz a szenvedély fűti őt, mint fiatal korában, ma is aktívan dolgozik Várkonyi András. A színészt, aki a pár éve véget érő Barátok közt című sorozatban Vili bácsit alakította, a felesége állítólag sokszor piszkálja is azzal, hogy miért dolgozik ennyit ennyi idősen is, de Várkonyi nem szeretne felhagyni szeretett munkájával. Mint mondja, nem a pénz hajtja, de nem tagadja, a nyugdíja bizony elég kevés.

„Megélhetési gondjaim nincsenek, mert most is egy reklámban dolgozom, rengeteg szinkronizálást vállalok, és vannak készülő darabjaim is. A nyugdíjam vacak, de nem is abból élek” – szögezte le a Hot! magazinnak a színész, aki korábban a Blikknek árulta el, mit is ért kevés nyugdíj alatt.

„Nem lenne szívünk eladni a házat, a rezsit viszont képtelenség kifizetni.

Nincs százezer forint a nyugdíjam, a feleségemé is akörül van, és bár sokat dolgozom, ami jó kiegészítés, ennyit akkor se tudunk kigazdálkodni.

A családunk tulajdonában van évek óta egy óbudai, hatvan négyzetméteres panellakás, oda költöztünk ki novemberben. Nem volt könnyű döntés, de ez tűnt a legjobb megoldásnak.”