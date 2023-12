Köztük lesz például Adam Lambert is.

Már hosszú évek óta szokássá vált, hogy minden karácsonykor a királyi család egy istentiszteleten emlékezik meg az ünnepekről, a Together at Christmas esemény keretében pedig december 24-én este a britek a tévében is nyomon követhetik az általuk készített műsort. Katalin hercegné idén harmadjára háziasszonya az istentiszteletnek, amelyet a westminsteri apátságban rendeznek meg a Royal Foundation által, aminek célja, hogy még inkább összehozza az embereket.

A Sky News információi szerint a westminsteri apátság kórusa a britek kedvenc karácsonyi dalait fogja előadni. A hercegné mellett felolvas majd Emma Willis műsorvezető, Roman Kemp rádiós és Jim Broadbent színész, míg Beverley Knight és Adam Lambert duettezni fog. III. Károly környezettudatosságának köszönhetően pedig az ünnepi dekoráció fenntartható, környezetbarát lesz.