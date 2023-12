Indonéziába utazik egy hosszabb időszakra Bódi Sylvi. Az egykori modell ma már kertészkedéssel foglalkozik, egész nyáron konyhakerteket tervezett és kivitelezett, most pedig, hogy lecsengett a szezon, visszatér második otthonába, Balira. Legalább egy hónapot marad, mert szörftábora is lesz a szigeten, de nem szeretne teljesen elszakadni Magyarországtól sem, ezért kétlaki életet tervez.

„Nekem a hazám az Magyarország, és nem is szeretnék innen elszakadni teljesen, de nem szeretnék az óceánnak sem búcsút mondani” – mesélte Bódi, aki még az utazás előtt letudta a karácsonyozást.

„A karácsonyt nem töltöm itthon. A családom nagyon aranyos volt, mert csináltunk egy előkarácsonyt, és megleptek. Volt karácsonyfa, karácsonyi menü, minden. Töltött káposzta is, ráadásul halas töltött káposzta, mivel én halat fogyasztok. Volt nagyon finom diós bejgli is. Úgyhogy én most gyakorlatilag december elején már letudtam a karácsonyt.”

(via nlc)