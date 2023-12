Hogy is van ez? Ott is volt, de nem is, táncolt is, meg nem is – ez akár egy magyar népmese kezdete is lehetne, de ebben az esetben Jákob Zoltán céges karácsonyi bulizásáról van szó.

Az üzletember Instagram-bejegyzésében számolt be arról, hogy ropták vele kollégái a Crystal Nails partiján, annak ellenére, hogy maga covid-fertőzése miatt otthon kellett, hogy maradjon. A közzétett videó tanusága szerint munkatársai egy kartonfigurával helyettesítették a főnöküket, amit bodysurfinget imitálva adtak kézből kézbe.

Hülye Covid miatt nem tudtam elmenni a céges karácsonyi bulira, de csakazértis megtáncoltattam minden lányt

– fogalmazott Jákob.